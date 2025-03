Nintendo Switch 2 sarebbe già stata distribuita nel Nord America: l'uscita è in realtà molto vicina?

Nintendo Switch 2 è reale, ma ancora non sappiamo molto di questa console, se non qual è il suo aspetto. Probabilmente al Nintendo Direct di inizio aprile vi sarà modo di scoprire di più, compreso il prezzo e la data di uscita. Un nuovo report, però, segnala che nel Nord America stanno già circolando delle unità e questo suggerirebbe che l'uscita non è affatto lontana.

Cosa è stato scoperto sulle spedizioni di Nintendo Switch 2

LiC ha scoperto, tracciando le spedizioni delle confezioni e dei manuali di istruzioni, che il produttore vietnamita HVBG è stato ingaggiato da Nintendo e ha già spedito 383.000 unità di Nintendo Switch 2 in Nord America alla fine di gennaio per la distribuzione negli Stati Uniti e in Canada,

Si tratta di un numero significativo di unità, considerando che è solo una singola parte dei dispositivi che saranno spediti nel corso dei mesi fino all'effettiva distribuzione.

Vari rumor puntavano il dito a una pubblicazione per l'estate 2025 e considerando che le unità paiono già essere in circolazione, non è impossibile. Ovviamente non è detto che quanto indicato sia corretto, è possibile che per il momento siano state spedite solo le confezioni e i manuali, ma le console non siano ancora arrivate nel Nord America.

Ciò detto, basterà attendere fino al due di aprile per saperne di più. Si discute anche del fatto che i giochi di Nintendo Switch 2 potrebbero costare in media di più.