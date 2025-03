Apple e Meta verso sanzioni contenute per violazioni del Digital Markets Act

Apple e Meta si preparano a ricevere sanzioni di entità ridotta per presunte violazioni del Digital Markets Act (DMA), la normativa europea che mira a ridurre il dominio delle big tech e favorire la concorrenza. Secondo fonti vicine al dossier, la Commissione Europea sarebbe più interessata a garantire che le aziende si conformino alle regole piuttosto che infliggere multe esemplari, che potrebbero teoricamente arrivare fino al 10% del fatturato annuo globale.

Le presunte violazioni riguardano limitazioni alla concorrenza imposte dalle due aziende, come le restrizioni sugli store digitali e le difficoltà di interoperabilità tra le piattaforme. Tuttavia, la durata relativamente breve delle infrazioni - dato che il DMA è entrato in vigore solo nel 2023 - sembra aver influenzato la decisione di Bruxelles di non applicare sanzioni troppo severe.