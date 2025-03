Il cosplay di Marie Rose firmato Peachmilky_ è una replica perfetta della combattente di Dead or Alive

Dead or Alive è una fonte praticamente inesauribile di ispirazioni per le cosplayer in particolare, considerando la quantità di personaggi carismatici ed esteticamente molto piacevoli che caratterizza il cast del picchiaduro di Tecmo Koei e Team Ninja da sempre, come possiamo vedere anche in questo cosplay di Marie Rose firmato Peachmilky_.

L'assistente di Helena Douglas si è ricavata in particolare un notevole spazio nel cuore degli appassionati della serie, grazie al suo aspetto estremamente grazioso e giovanile che nasconde, però, una notevole potenza in combattimento che la rende una scelta affidabile anche sul fronte del gameplay.

Il fatto che sia una sorta di cameriera per Helena porta a una sua rappresentazione spesso in tema con il ruolo in questione, cosa che ovviamente non fa che incrementare le possibilità di reinterpretazione attraverso cosplay.