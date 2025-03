Steel Hunters ha una data di uscita in Accesso Anticipato, lo sparatutto gratuito a base di mech è in arrivo

I giocatori potranno accedere al gioco e provare una versione preliminare, che sarà aggiornata regolarmente nel corso del tempo. Il team promette che l'Accesso Anticipato non durerà troppo , sebbene non precisi esattamente le tempistiche per l'arrivo della versione 1.0.

Lo sviluppatore Wargaming ha annunciato che lo sparatutto mech free-to-play PvPvE Steel Hunters sarà pubblicato in Accesso Anticipato per PC via Steam il 2 aprile .

Il trailer di Steel Hunters

"Vogliamo costruire Steel Hunters insieme a voi", ha dichiarato Wargaming in un comunicato. "Iniziando in Accesso Anticipato possiamo perfezionare ed espandere il gioco insieme, assicurandoci che ogni colpo sparato e ogni Cacciatore sia finemente messo a punto. E non preoccupatevi: non sarà un processo lungo. Il nostro obiettivo è quello di passare rapidamente alla versione completa una volta che il vostro feedback ci avrà aiutato a perfezionare l'esperienza di base".

La versione Early Access rappresenta "una base rifinita di Steel Hunters". Troverete tutte le meccaniche di gioco principali, le mappe, i cacciatori e i sistemi di progressione. La versione completa conterrà più contenuti, caratteristiche di quality of life e progressione migliorate e meccaniche perfezionate in base ai feedback della comunità.

Viene anche precisato che la versione Accesso Anticipato sarà pubblicata inizialmente senza alcun elemento di monetizzazione per concentrarsi sul perfezionamento del gameplay. La monetizzazione sarà introdotta gradualmente nel corso del tempo. Potete quindi scoprire il videogioco in tutte le sue funzioni in modo veramente completamente gratuito.

Se il titolo vi incuriosisce, allora dovreste leggere il nostro provato di Steel Hunters.