Apple Arcade svela i sei giochi che saranno aggiunti a inizio aprile

Apple ha annunciato quali sono i nuovi giochi del suo servizio in abbonamento Apple Arcade. Si tratta di sei nuovi titoli per il mese di aprile 2025 che gli abbonati potranno utilizzare senza costi aggiuntivi dal momento della pubblicazione.

Ricordiamo che Apple Arcade è un servizio in abbonamento in stile Game Pass che propone un catalogo di videogiochi per i propri dispositivi (iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro) a fronte di una spesa mensile. Ci sono oltre 200 titoli di vari generi.