Apple Arcade inizia il 2025 con 10 nuovi giochi tra i quali Final Fantasy, Trials of Mana e altri

Apple ha annunciato i prossimi arrivi nel catalogo di Apple Arcade, il suo servizio in abbonamento dedicato ai giochi per iPhone, iPad e Mac, con 10 nuovi giochi in arrivo all'inizio dell'anno che comprendono anche Final Fantasy, Trials of Mana e altri.

Sette giochi sono disponibili da oggi, mentre gli altri tre arriveranno nel corso delle prossime settimane, per un avvio di anno alquanto ricco di novità all'interno dell'abbonamento Apple. Tra i titoli di oggi c'è peraltro Final Fantasy+, una versione rimasterizzata in 2D dell'originale e storico JRPG di Square Enix.

Tra le altre novità di queste ore c'è anche il suddetto Trials of Mana+, anche questo da parte di Square Enix e costruito come versione mobile dell'omonimo titolo fantastico appartenente al medesimo genere.