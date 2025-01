Anche Nintendo Switch doveva avere una sua Virtual Console, secondo un leak

Su internet sono trapelate alcune informazioni che fanno parte dell'ampio leak derivato da iQue, la joint venture tra Nintendo e la compagnia cinese, che dimostrerebbero come anche Nintendo Switch avrebbe dovuto avere una sua Virtual Console, prima che i piani venissero profondamente modificati.

L'idea iniziale di Nintendo, secondo le informazioni contenute in varie email trovate all'interno dell'ampio leak in questione, era proporre un sistema in diretta continuità rispetto a quanto visto su Wii e Wii U, prima che la casa di Kyoto decidesse di legare la distribuzione dei giochi classici esclusivamente ai propri servizi in abbonamento.

Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali né verificate, ma dal leak di iQue sono emersi vari dettagli verosimili, dunque anche questa informazione può essere presa in una certa considerazione, sebbene sia un'ipotesi ormai scartata.