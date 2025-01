Un gioco Bethesda non annunciato sarebbe in arrivo su Xbox Series X|S, PS5 e Nintendo Switch

In mezzo alla caterva di leak e voci di corridoio riguardanti Nintendo Switch 2 è emerso anche un dettaglio interessante: quello che sembra essere un nuovo gioco Bethesda non ancora annunciato, segnalato come in arrivo su Xbox Series X|S, PS5 e Nintendo Switch, o Switch 2 a questo punto.

L'informazione deriva da un leak che dovrebbe riguardare sempre Nintendo Switch 2 e i suoi presunti giochi, in attesa che la casa di Kyoto si decida ad annunciare la sua nuova console, ma in questo caso il dettaglio risulta interessante anche su altri fronti, trattandosi di un titolo da parte di Bethesda che pare non sia ancora stato annunciato.

La questione è legata a un listino del rivenditore francese FNAC, dal quale sono stati tratti anche alcuni dettagli sulla nuova console Nintendo e i possibili giochi associati a questa: sebbene la fonte non sia del tutto inaffidabile, va comunque presa con le pinze, ovviamente.