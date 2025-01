Doom 64 sarebbe in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S, 28 anni dopo l'originale

Ricordiamo che Doom 64 è stato originariamente un'esclusiva per Nintendo 64 nel 1997 , ma negli ultimi anni è arrivato anche su altre piattaforme, comprese PlayStation 4 e Xbox One (nel 2020) con una serie di miglioramenti tecnici e anche un nuovo capitolo.

I rumor su Doom 64

Precisiamo che non ci sono ancora annunci da parte dell'editore (Bethesda) né dello sviluppatore (id Software). Le informazioni che abbiamo a disposizione provengono dall'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi per il Nord America (simile al nostro PEGI, per intenderci).

La classificazione dell'ESRB

ESRB segnala infatti che Doom 64 è un gioco anche per PS5 e Xbox Series X | S. Di norma le segnalazioni degli enti di classificazione sono un buon indizio dell'arrivo di un videogioco a breve termine, visto che i team di sviluppo non segnalano i propri videogiochi a questi enti se non vicino alla pubblicazione così da mantenere la classificazione la più accurata possibile.

Ciò detto, è come sempre possibile che l'ESRB abbia compiuto un errore e abbia aggiunto le schede PS5 e Xbox Series X | S a Doom 64 senza alcun input da parte di Bethesda. Non ci resta che attendere conferme o smentite da parte degli autori.

