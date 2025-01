GSD svela i giochi più venduti in Germania usciti nel 2024, vanno forti calcio, sparatorie e zappare la terra

Non sorprende vedere al primo posto EA Sports FC 25 , del resto è una costante in praticamente tutti i paesi dove il calcio è lo sport nazionale. Nessuna sorpresa anche per Call of Duty: Black Ops 6 in seconda posizione, mentre Helldivers 2 chiude il podio al terzo posto. Bene, anzi benissimo, Farming Simulator 25 al quarto posto, dimostrando che i giocatori tedeschi apprezzano la vita di campagna, oltre a calcio e sparatorie.

GSD ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in Germania usciti nel corso del 2024 , dunque senza tenere conto di titoli più vecchi ma ancora molto gettonati, come GTA 5 e Hogwarts Legacy che vendono ancora tantissimo nonostante siano disponibili nei negozi da diversi anni.

Astro Bot e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom fuori dalla top 10

Se le prime posizioni sono un po' scontate, ben più interessante è la seconda metà della top 20, dove troviamo a sorpresa The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Astro Bot rispettivamente al quattordicesimo e quindicesimo posto, nonostante i grandi apprezzamenti da parte di critica e pubblico.

Una trebbiatrice in Farming Simulator 25

Di seguito trovate la classifica al completo. Ricordiamo nuovamente che include esclusivamente giochi usciti nel 2024. Sono state tenute conto sia delle vendite in formato fisico che quelle in digitale, ad eccezione di quelle tramite l'eShop di Switch e di alcuni publisher che hanno preferito non divulgare i propri dati di vendita (il che ad esempio spiega l'assenza di Black Myth: Wukong in classifica).