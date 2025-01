Broken Sword 2: The Smoking Mirror Reforged in arrivo? Un indizio sul remake nel video natalizio di Revolution

Nel video vediamo Charles Cecil ripercorrere quanto fatto nel 2024 e in particolare il grosso lavoro di ristrutturazione effettuato su Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged, con un approfondimento sulle tecniche utilizzate per il remake.

Novità nel 2025?

Vediamo Cecil maneggiare una serie di disegni, concept e storyboard, oltre a veri e propri frame e materiali utilizzati per lo sviluppo, spiegando qualcosa del processo di rielaborazione attuato sulla versione Reforged del primo capitolo della serie.

Questo è risultato essere un remake davvero ben fatto, come riferito anche nella nostra recensione di Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged, con un'attualizzazione azzeccata di un'avventura ancora validissima.

È pertanto probabile che Revolution voglia procedere con un'operazione simile anche sul secondo capitolo, che venne realizzato utilizzando praticamente la stessa tecnica 2D del primo e richiederebbe dunque un processo di lavoro molto simile.

L'idea che ci sia un Broken Sword 2: The Smoking Mirror Reforged in sviluppo arriva proprio dalla fine del video in questione: vi vediamo infatti Cecil salutare il pubblico lasciando spazio a un disegno che mostra George Stobbart nel tipico abbigliamento con cui lo vediamo all'inizio del secondo capitolo, con la promessa di rivederci nel 2025, cosa che sembra indicare un possibile annuncio del nuovo remake per quest'anno.