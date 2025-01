Marvel Rivals presenta le abilità della Donna Invisibile con un trailer

Con il lancio della Stagione 1 di Marvel Rivals il roster di personaggi dell'hero shooter di NetEase Games si arricchirà con l'aggiunta dei Fantastici Quattro. Tra questi ovviamente c'è anche Susan Storm, aka la Donna Invisibile, protagonista di un trailer dedicato che ci offre un assaggio delle sue abilità in combattimento.

La Donna Invisibile ricopre il ruolo di Strategist ed è in grado di sparare proiettili di energia che danneggiano gli alleati e curano i compagni di squadra. Non solo, è in grado anche di generare delle barriere protettive, usare delle onde di forza per scagliare lontano gli avversari e, ovviamente, di diventare invisibile per salvarsi da una situazione difficile o cogliere di sorpresa il team nemico. La sua Ultimate è in grado di rendere invisibili tutti gli alleati entro un certo raggio d'azione, offrendo dunque un vantaggio strategico non indifferente.