Un trailer di Marvel Rivals svela la data della Stagione 1, con i Fantastici Quattro, Dracula e nuove mappe

Intitolata "Eternal Night Falls", questa season vedrà il debutto del già confermato quartetto di personaggi dei Fantastici Quattro , ovvero la Cosa, la Torcia Umana, la Donna Invisibile e Mr. Fantastic, mentre sullo sfondo gli eroi della Casa delle Idee dovranno sventare i piani di Dottor Destino e Dracula , che hanno alterato l'orbita della luna, facendo precipitare New York in una notte eterna e al tempo stesso scatenando un esercito di creature vampiresche.

NetEase Games ha pubblicato il trailer di presentazione ufficiale della Stagione 1 di Marvel Rivals . Avrà un tema vampiresco e aprirà i battenti tra pochi giorni, per la precisione alle 10:00 italiane di venerdì 10 gennaio . Potrete visualizzare il filmato nel lettore presente all'interno della notizia.

Tre nuove mappe e una modalità

Successivamente al lancio del trailer, il team di NetEase Games ha pubblicato un video degli sviluppatori dove si parla delle novità in arrivo più nel concreto. Oltre al debutto dei Fantastici Quattro, partendo da Mr. Fantastic (che possiamo vedere in azione nel trailer qui sotto), sono in programma tre nuove mappe a tema "Eternal Night", ovvero Sanctum Sanctrorum, Midtown e Central Park.

Viene precisato inoltre che la Stagione 1 durerà tre mesi e che i nuovi contenuti verranno divisi in due parti, ognuna da 6-7 settimane. Nella prima è in programma il lnacio di Mr. Fantastic (Duelist) e la Donna Invisibile (Strategist), la mappa Midtown e la nuova modalità Doom Match a Sanctum Sanctorum. Non sono stati precisati i dettagli sulla seconda parte, ma chiaramente includerà la Torcia Umana, la Cosa e la mappa Central Park.

La nuova modalità Doom Match vede un gruppo di 8 - 12 giocatori in match intensi, dove solo coloro che hanno un punteggio superiore a quello della media dei partecipanti ottiene la vittoria. Inoltre, sono in programma una serie di modifiche al bilanciamento degli eroi, con i dettagli completi che verrano condivisi nelle note della patch dell'aggiornamento che accompagnerà l'inizio della nuova stagione di Marvel Rivals.