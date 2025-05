Marvel Rivals riceve la Stagione 2.5 con Ultron e tante novità, vediamo data di uscita e dettagli

La storia della Stagione 2.5 vede Ultron rubare dai mutanti di Krakoa e avviare una nuova serie di eventi che fanno da sfondo agli scontri per la prossima ondata di contenuti in arrivo, con data di uscita fissata per il 30 maggio 2025.

Ultron e conseguenze varie

Ultron sarà dunque un personaggio giocabile in Marvel Rivals con l'arrivo della Stagione 2.5, presentandosi come un combattente piuttosto versatile e interessante, con varie applicazioni strategiche: il suo attacco principale consiste in raggi di energia, ma può anche volare e supportare i compagni con le capacità curative.

Con l'aggiornamento arrivano novità anche al sistema delle abilità di squadra: vengono aggiunti sei nuovi attacchi di questo tipo, quattro vengono rimossi e un altro è stato aggiustato. Particolarmente notevole è l'abilità di squadra con Ultron e Iron Man, con il primo che può utilizzare il suo Uni-Beam con risultati molto distruttivi.

Oltre alla suddetta abilità tra Iron Man e Ultron, i nuovi team-up sono dunque i seguenti:

Venom e Jeff the Land Shark - "Symbiote Shenanigans"

Punisher e Black Widow - "Operation: Microchip"

Luna Snow e Hawkeye - frecce di ghiaccio

Rocket Raccoon e Peni Parker - "Rocket Network"

Storm e Jeff - "Jeff-Nado"

Altra novità importante è la nuova mappa in arrivo: si tratta di Hellfire Gala: Arakko, un'ambientazione legata in particolare agli X-Men come una sorta di corrispettivo di Krakoa, che è stata però trasformata da Ultron in una sorta di landa senza vita e dominata dalla tecnologia.

Oltre a questo, ci sono poi diverse variazioni applicate al bilanciamento del gioco tra incrementi e riduzioni di potenza applicate ai vari personaggi.