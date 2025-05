Correte, perché GOG sta regalando un gioco di Warhammer 40.000

Inoltre, ha annunciato l'aggiunta di altri titoli di Warhammer al suo programma di preservazione (compreso il regalo): Warhammer 40.000: Chaos Gate; Warhammer 40.000: Fire Warrior; Final Liberation: Warhammer Epic 40.000 e Warhammer: Shadow of the Horned Rat.

Il negozio digitale GOG ha deciso di partecipare alla giornata di Warhammer con diverse iniziative. In particolare, ha messo in regalo un titolo classico della serie , lo strategico Warhammer 40,000: Rites of War . Come rifiutare un gioco gratis ?

Come riscattare il gioco

Warhammer 40,000: Rites of War è uno strategico a turni basato sul sistema di Panzer General II. Quindi aspettatevi un titolo molto profondo, in cui scoprirete la civiltà Eldar e i suoi orrori, tra 70 unità differenti, una campagna composta da 24 missioni e quant'altro, in una vesta grafica da fine anni '90.

La procedura per riscattare Warhammer 40,000: Rites of War da GOG è sempre la stessa. La riportiamo per una questione di completezza. Regalate un click al mouse per andare sulla pagina principale del negozio e scorrete verso il basso per trovare il banner del gioco (è ben visibile, non potete mancarlo).

Quando lo avrete individutato, cliccate sul pulsante verde che consente di aggiungerlo in automatico all'account. Non serve fare altro.

Se volete altri dettagli, sopra c'è scritto "Add to library" e solitamente è posizionato sulla destra.

Naturalmente per aggiungere il gioco alla vostra libreria di GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Di nostro, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.