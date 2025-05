I giochi gratis misteriosi dell'Epic Games Store del 22 maggio includono anche anche Deliver At All Costs

Ricordiamo che una volta resi vostri, i giochi non saranno più rimossi dal vostro account. Non sono necessari abbonamenti o altri pagamenti per avere accesso a questi titoli. Avrete tempo fino al 29 maggio per richiederli e vi basta andare a questo indirizzo oppure usare il launcher dell'Epic Games Store.

Come ogni settimana Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti. Per i prossimi sette giorni potete aggiungere alla vostra libreria i tre seguenti titoli:

I dettagli sui giochi della settimana dell'Epic Games Store

Deliver At All Costs è il nuovo gioco di Konami, disponibile da oggi e subito incluso nella selezione dei titoli gratuiti di Epic Games Store. Si tratta di un gioco con visual dall'alto che ci chiede di completare delle consegne, costi quel che costi. Potremo causare distruzione in una cittadina americana pronta a crollare sotto la nostra guida spericolata.

Gigapocalypse è invece un gioco d'azione retro che ci permette di vestire i panni di un mostro gigantesco, in una serie di scontri ispirati ai classici dei film "Kaiju" come Godzilla e King Kong.

Sifu è invece probabilmente il videogioco che ha bisogno di meno presentazioni tra tutti. Si tratta di un titolo d'azione che ci mette nei panni di un giovane esperto di arti marziali che vede il proprio maestro venire eliminato da degli allievi ribelli. Una volta cresciuto, il nostro personaggio parte in un viaggio di vendetta con l'aiuto di un talismano che ci riporta in vita ogni volta che moriamo, ma che ci fa invecchiare. Il game over arriva solo se siamo troppo anziani per continuare.

Diteci, cosa ne pensate della selezione settimanale?