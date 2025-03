Deliver At All Costs ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Far Out Games e Konami hanno annunciato la data di uscita di Deliver At All Costs su PC, PS5 e Xbox Series X|S: il gioco sarà disponibile a partire dal 22 maggio, come rivela il rocambolesco trailer che potete vedere qui sotto.

Ambientato nel 1959, Deliver At All Costs ci metterà al comando di Winston Green, un corriere dal passato oscuro e dall'indole imprevedibile, incaricato di consegnare una serie di pacchi e di farlo - per l'appunto - a qualsiasi costo.

Ciò significa che potremo metterci alla guida di un robusto veicolo e farci largo attraverso qualsiasi ostacolo si frapponga fra noi e il nostro obiettivo, senza curarci della scia di distruzione che finiremo per lasciare lungo il tragitto.