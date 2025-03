Konami ed Epic Games Store hanno già svelato un gioco gratis di maggio, regalato sin dal lancio

Di settimana in settimana Epic Games Store svela i giochi gratuiti che potremo scaricare su PC, ma a questo giro scopriamo con largo anticipo uno dei titoli che sarà disponibile a costo zero. Parliamo di Deliver At All Costs, pubblicato da Konami, che sarà pubblicato il 22 maggio (un giovedì, chiaramente).

Il videogioco potrà essere scaricato gratuitamente per una settimana in versione computer tramite l'Epic Games Store.