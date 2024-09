Deliver at All Costs, abbiamo provato il particolare gioco di consegne di Konami

Deliver at All Costs a una prima occhiata sembra indistinguibile dalla classica produzione indie. È un gioco con visuale dall'alto, dove il fulcro dell'esperienza sembra essere una serie di buffe consegne da una parte all'altra di una mappa cittadina, senza particolari peculiarità. In realtà però, una volta provata la campagna ci siamo subito ricreduti: il lavoro di Far Out Games è molto più ricco di idee e potenziale di quanto credessimo e persino dotato di una campagna discretamente strutturata. Che sia la prova tangibile della volontà di Konami di tornare in forze anche nel publishing supportando progetti originali? Noi lo abbiamo testato per più di un'ora , e vi assicuriamo che merita un pizzico della vostra attenzione, perché è davvero molto più divertente e creativo di quanto pensassimo.

Quando siamo volati a Londra a provare Metal Gear Solid Delta e il remake di Silent Hill 2, non ci aspettavamo certo che all'evento ci sarebbe stato spazio per un terzo gioco, e invece Konami aveva altri piani: un titolo lontanissimo dagli altri due presentati, sviluppato da un piccolo team di nome Far Out Games e così curioso da esser stato in grado di attirare la nostra attenzione anche tra i "giganti" appena nominati.

Un genio squattrinato

La campagna di Deliver at All Costs gira attorno alla figura di Winston Green, all'apparenza il classico tizio che vive alla giornata e non sa bene come tirare avanti, che comincia il gioco alla disperata ricerca di un lavoro per pagare l'affitto e far quadrare i conti. L'occasione si presenta quando una pubblicità radiofonica spinge il nostro a cercare un posto da corriere da We Deliver, una nota compagnia di consegne. Quella che inizia come la più noiosa delle esperienze di vita, però, degenera molto velocemente, quando Winston si rivela essere in realtà un esperto di ingegneria aerospaziale con un particolare talento per la creazione di razzi, e ci si inizia a rendere conto che We Deliver accetta qualunque lavoro di consegna... qualunque.

Fuochi d'artificio attivi? Oh, non avete visto niente. In Deliver at All Costs trasporterete roba molto più pericolosa

Certo, non è una premessa particolarmente elaborata, ma una trama di fondo che accompagna gli eventi esiste, e i personaggi del gioco di Far Out Games sono abbastanza coloriti e divertenti da sorreggere il tutto senza particolari problemi. La storia, però, è per lo più un basilare palcoscenico per sorreggere il gameplay del gioco, che gira prevalentemente attorno alle già citate consegne a bordo del furgone della compagnia, ma non si limita assolutamente solo a quello.

La struttura di Deliver at All Costs, infatti, ricorda una sorta di Grand Theft Auto vecchio stile (sì, prima del passaggio al 3D), dato che Winston può muoversi anche a piedi per la città e, pur non potendo appropriarsi delle automobili in movimento, è in grado di prendere il controllo di qualunque veicolo privo di guidatore nei paraggi. Non solo, le parti a piedi mantengono una certa interattività e Winston può spingere cose e persone (spesso con effetti esilaranti per via della fisica ragdoll degli umani esagerata), saltare e usare oggetti vari. Il centro del gameplay resta, ad ogni modo, proprio il furgone di We Deliver ed è su questo particolarissimo mezzo che passeremo buona parte della campagna. Una volta ottenuto un posto di lavoro, infatti, il protagonista può farsi affidare varie missioni tramite radio, e di norma queste consistono nel caricare "qualcosa" sul furgone e portarlo a destinazione. Fin qui tutto bene, solo che quel qualcosa è spesso vivo, esplosivo, estremamente fragile o dannatamente pericoloso, dunque non basta una guida sopraffina per arrivare sani e salvi al traguardo.