Deliver At All Costs annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S: un action sui corrieri anni 50, da Konami

Completamente a sorpresa, è arrivato stamani l'annuncio di Deliver At All Costs, un nuovo gioco d'azione e di guida da parte di Far Out Games pubblicato da Konami su PC, PS5 e Xbox Series X|S, presentato con un primo trailer di presentazione e alcune immagini.

Si tratta di un titolo molto particolare: come riferito nell'introduzione ufficiale, Deliver At All Costs è un gioco d'azione in cui "si scontrano distruzione, assurdità e intrighi", ambientato negli anni 50, che ci pone nel ruolo di un corriere alla guida di diversi veicoli.

Nell'anno 1959, in piena epoca del rock 'n' roll, degli abiti a pois e del timore sempre incombente dell'annientamento nucleare, ci troviamo a interpretare Winston Green, un corriere sfortunato con un temperamento focoso e un passato misterioso.