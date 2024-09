Dragon's Dogma 2 presto riceverà un'espansione? Sono stati avvistati strani movimenti su Steam

Novità al TGS?

Capcom finora non ha mai parlato o suggerito velatamente una possibile espansione di Dragon's Dogma 2, ma molti fan della serie la danno praticamente per scontata, considernado l'iter del precedente capitolo, che ha ricevuto l'apprezzato DLC Dark Arisen meno di un anno dopo il lancio. Va detto anche che la compagnia giapponese solitamente tende a supportare e allungare il ciclo commerciale dei suoi giochi con delle espansioni.

In ogni caso per il momento prendete il tutto con le pinze, dato che si tratta di supposizioni con basi non proprio solidissime. A questo proposito, Dragon's Dogma 2 non è tra i giochi confermati da Capcom per il Tokyo Game Show, il che rende meno plausibile un possibile annuncio durante la manifestazione, per quanto non possiamo escludere un annuncio a sorpresa o in un evento futuro, come i The Game Awards di dicembre. Staremo a vedere.