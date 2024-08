Capcom ha annunciato giochi ed eventi previsti per il TGS 2024, con Monster Hunter Wilds e Dead Rising

A circa un mese di distanza dall'evento, Capcom ha annunciato i giochi e gli eventi previsti per il Tokyo Game Show 2024, che comprendono ovviamente i principali titoli annunciati e in arrivo nel prossimo periodo, come Monster Hunter Wilds e Dead Rising Deluxe Remaster, ma anche altro.

Il tutto si aprirà il 26 settembre con un evento di presentazione online, una sorta di keynote nel quale Capcom effettuerà una presentazione generale delle principali novità in arrivo, con annunci e trailer dei giochi previsti per il TGS 2024: si tratterà di un livestream di 50 minuti circa che verrà trasmesso alle ore 16:00 italiane del 26 settembre.

Successivamente, lo spazio sarà dedicato alle prove effettive sui giochi, con la parte fisica degli eventi che consentiranno di testare i titoli in questione, messi a disposizione attraverso le varie postazioni che verranno montate per la fiera.