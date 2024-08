Cambiare le app per Messaggi e Telefono su iPhone sarà presto possibile in UE, e anche cancellare l'App Store

Apple continua ad adeguarsi alle richieste dell'Unione Europea: stavolta i cambiamenti riguardano le app preinstallate. L'UE vuole che gli utenti abbiano più libertà di scelta e personalizzazione. In risposta a queste richieste, Apple ha annunciato che presto consentirà agli utenti europei di cambiare le loro app predefinite per telefono, messaggi, password e tanto altro.

Apple è già stata costretta a modificare le sue politiche per l'App Store, aprendolo a sviluppatori terzi e permettendo loro di lanciare i propri store con sistemi di pagamento alternativi. Ora, l'UE vuole ulteriori cambiamenti.

Una classica schermata home su iPhone, che potrebbe presto cambiare radicalmente

Con iOS 18 e iPadOS 18, Apple inserirà dunque una sezione app predefinite nelle impostazioni: da qui gli utenti nell'UE potranno impostare come predefinite app diverse da quelle Apple preinstallate non solo per telefono, messaggi, password, ma anche per navigazione, traduzione, tastiera e filtro spam. Ma le novità non finiscono qui. Gli utenti potranno anche eliminare app finora ritenute intoccabili, come App Store, Messaggi, Fotocamera, Foto e Safari. Questo renderà l'iPhone un dispositivo ancora più personalizzabile.

Queste modifiche potrebbero avere un impatto più ampio sull'ecosistema Apple, poiché molte delle app preinstallate sono integrate con altri dispositivi Apple. Inoltre, l'iPhone si avvicinerà maggiormente ad Android in termini di personalizzazione.

Si può anche ipotizzare che l'UE stia cercando di rendere l'hardware dell'iPhone compatibile con qualsiasi app che l'utente desideri installare. Apple sta già affrontando una battaglia con l'UE riguardo al browser predefinito, che richiede all'azienda di mostrare una schermata di scelta agli utenti quando aprono Safari per la prima volta.

Nonostante le resistenze iniziali, Apple sta gradualmente cedendo a diverse richieste dell'UE, tra cui la possibilità di utilizzare app store alternativi. Questo ha già permesso a Epic Games di portare Fortnite sull'App Store.

Queste modifiche annunciate da Apple rappresentano un passo significativo verso una maggiore libertà per gli utenti iOS nell'Unione Europea, mentre nel resto del mondo è probabile che gli iPhone manterranno un certo grado di chiusura. Voi pensate che queste novità siano un bene? Oppure preferite avere un sistema meno libero, ma con magari alcune integrazioni hardware più marcate? Fateci sapere la vostra nei commenti qua sotto.