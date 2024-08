L'Epic Games Store è stato lanciato su sistemi mobile, Fortnite torna su iOS: è ufficiale

Epic Games ha annunciato che l'Epic Games Store è disponibile da oggi su sistemi mobile in alcuni territori . Lo si potrà scaricare su sistemi iOS e Android e consentirà di accedere a giochi quali Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe. Sì, Fortnite in qualche modo ce la farà a tornare in pianta stabile su sistemi iPhone e iPad. Inoltre è stato annunciato che i giochi della compagnia arriveranno anche in altri store alternativi, come AltStore.

L'annuncio

"Oggi l'Epic Games Store è disponibile per il download su iPhone nell'Unione Europea e su dispositivi Android in tutto il mondo," possiamo leggere nell'annuncio ufficiale, che prosegue: "Il negozio viene lanciato con Fortnite, Rocket League Sideswipe e il nuovissimo Fall Guys per dispositivi mobili, e stiamo lavorando per consentire a tutti gli sviluppatori di lanciare i loro giochi e app attraverso l'Epic Games Store in futuro. Stiamo anche portando i nostri giochi su store mobili indipendenti come AltStore PAL oggi."

Fall Guys arriva su mobile

Il lancio globale dell'Epic Games Store corrisponde a quello di Fortnite Battle Royale Capitolo 5, Stagione 4, che diventa quindi fruibile su tutte le piattaforme, almeno in alcuni territori.

Epic Games ha specificato che "Stiamo lanciando [EGS] su dispositivi iOS nell'Unione Europea grazie al Digital Markets Act, ma Apple sta ancora bloccando tutti gli altri utenti iOS al di fuori dell'Europa dall'accesso a Fortnite ed Epic Games Store per iOS."

Viene poi spiegato che installare l'Epic Games Store su mobile è un procedimento complesso a causa delle limitazioni imposte da Apple e Google e dei vari trucchi che hanno implementato per provare a far desistere gli utenti. "Continuiamo a combattere nei tribunali e a lavorare con gli organi regolatori di tutto il mondo per eliminare i termini anticompetitivi che Apple e Google impongono agli sviluppatori e ai consumatori, così da poter costruire un negozio migliore per tutti."

Comunque sia, ecco i video tutorial che spiegano come fare:

"La marea sta cambiando e l'ecosistema mobile si sta finalmente aprendo alla concorrenza. Siamo grati alla Commissione Europea per aver reso possibile il lancio dell'Epic Games Store e offrire i nostri giochi agli utenti iOS nell'Unione Europea. Ora gli utenti iOS europei e tutti gli utenti Android possono accedere al nostro store e ai nostri giochi, come hanno sempre potuto fare su piattaforme aperte come PC e Mac. La lotta è lungi dall'essere finita, ma questo è un progresso tangibile per gli sviluppatori e i consumatori che possono iniziare a beneficiare della concorrenza e della scelta", ha dichiarato Tim Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games.

Insomma, come ampiamente preannunciato, Epic Games ha lanciato il suo negozio mobile, vedremo in futuro con che effetti sul mercato.