Antstream Arcade sta per arrivare anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 , dopo anni di disponibilità su PC, sistemi mobile e console Xbox. Si tratta di un servizio di cloud gaming in abbonamento che consente ai giocatori di accedere a una libreria di oltre 1.300 giochi retrò, tutti giocabili in streaming, quindi senza problemi di configurazione o altro. Inoltre sono previsti tornei, medaglie ed extra vari che aggiungono un bel po' di pepe ai titoli offerti.

Nuvole retrò

L'elenco completo dei giochi attualmente disponibili su Antstream Arcade è di 1.357, tra cui oltre 200 giochi usciti su Amiga, quasi 300 giochi arcade, oltre 350 giochi del C64, oltre 50 giochi del Mega Drive, oltre 40 giochi usciti su Super Nintendo e oltre 350 giochi per il computer ZX Spectrum. Per un elenco di tutti i giochi presenti, potete visitare questa pagina.

L'abbonamento annuale costa 39,99 euro, mentre l'accesso a vita costa 99,99 euro (quest'ultima opzione non è disponibile per tutte le piattaforme). Volendo si può scegliere anche la fascia mensile da 3,99 euro.

Steve Cottam, CEO di Antstream, ha annunciato il progetto di portare il servizio su PlayStation 4 e PlayStation 5 durante l'ultimo showcase della compagnia, trasmesso in live streaming. Nelle prossime settimane sarà annunciata la data d'uscita ufficiale, per la quale non dovrebbe mancare molto.

Inoltre, è stato anche annunciato che i giochi della prima PlayStation realizzati con il kit Net Yaroze arriveranno presto nel servizio. Infine, che sviluppa giochi per la console virtuale Pico-8, può inviarli per farli includere. I primi due sono già in arrivo: Puzzles of the Paladin e Manbomber.