Un trailer di Mortal Kombat: Khaos Reigns presenta Cyrax e le sua abilità in combattimento

Warner Bros. Games e gli sviluppatori di NetherRealms hanno pubblicato un gameplay trailer dell'espansione Khaos Reigns di Mortal Kombat 1 che presenta Cyrax, uno dei nuovi personaggi del Kombat Pack 2.

Cyrax è un personaggio ben noto ai fan di lunga data della serie, dato che è apparso in tutti i giochi successivi a Mortal Kombat 3 del 1995. In Mortal Kombat 1 torna come giovane guerriera di Lin Kuei dallo Zaki clan.