Grand Theft Auto: San Andreas VR non si farà, Meta ha bloccato il progetto

La fine della VR?

Del resto sono mesi ormai che mostra la volontà di dismettere la sua ala VR, che perde continuamente pezzi. Giusto recentemente ha annunciato la chiusura del suo studio interno più prestigioso, Ready At Dawn, e ora arriva la fine di San Andreas VR, nonostante il gioco fosse in sviluppo da diversi anni.

La conferma è arrivata in un dichiarazione pubblicata su YouTube, in cui è stato detto: "GTA: San Andreas è stato messo in pausa a tempo indeterminato, mentre ci concentriamo entrambi su altri progetti. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri amici di Rockstar in futuro."

Questo è quanto. Un messaggio mesto e stringato che mette fine all'era VR, nel senso che il settore esiste ancora, ma vedere i progetti più prestigiosi cadere uno dopo l'altro non può che far respirare un'aria da chiusura definitiva.

Grand Theft Auto: San Andreas VR fu annunciato nell'ormai lontano 2021 per visori Meta Quest, ma negli anni non sono mai emersi video di gameplay o immagini del gioco. Probabilmente lo sviluppo non è andato troppo lontano e i costi per sistemare le cose si sono fatti troppo gravosi, visto lo stato del settore VR. Così si è preferito optare per la chiusura definitiva.