Dragon Ball: Sparking! Zero sarà alla Opening Night Live della Gamescom, ricordiamo data e orario dell'evento

Dunque, se non lo avete già fatto, segnatevi la data sul calendario: l'appuntamento con l'Opening Night Live della Gamescom 2024 è fissato alle 20:00 italiane di martedì 20 agosto . Considerando i precedenti, è probabile che anche in questa occasione verranno presentati dei nuovi personaggi del roster, magari accompagnati da qualche altra novità di rilievo sul gioco, che non mancheremo di riportare sulle nostre pagine non appena possibile.

L' Opening Night Live sarà un appuntamento imperdibile per i giocatori che stanno aspettando con impazienza novità su Dragon Ball: Sparking! Zero . L'evento che anticiperà l'inizio della Gamescom 2024 farà da vetrina a un nuovo trailer del picchiaduro di Bandai Namco.

Tanti altri giochi confermati per l'ONL

Del resto ormai mancano meno di due mesi al lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero e Bandai Namco probabilmente vorrà spingere l'accelatore sul marking. A tal proposito, vi ricordiamo che la data di uscita del picchiaduro è in programma per l'11 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Ovviamente, Dragon Ball: Sparking! Zero non sarà l'unico protagonista della Opening Night Live. Tra i giochi già confermati troviamo anche titoli del calibro di Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2, Indiana Jones e l'Antico cerchio e Call of Duty: Black Ops 6, oltre ad annunci relativi a giochi del tutto inediti che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni.