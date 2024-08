Activision ha fatto chiudere una mod di Call of Duty: Modern Warfare Remastered il giorno prima del lancio

La mod si chiamava H2M e doveva essere lanciata oggi 16 agosto, ma gli sviluppatori sono stati raggiunti da una lettera degli avvocati di Activision che gli ha imposto di bloccare tutto. Naturalmente lo hanno fatto, non potendosi permettere di affrontare in tribunale una multinazionale di tale portata (ormai è Microsoft).

Uno schiaffo alla comunità

"Oggi, i nostri membri del team hanno ricevuto un ordine di cessazione e desistenza per conto di Activision Publishing in relazione al progetto H2M-Mod", hanno spiegato su Twitter. "Stiamo rispettando questo ordine e mettendo fine a tutte le operazioni immediatamente e permanentemente."

La mod era davvero grossa: avrebbe aggiunto 50 mappe al gioco insieme a nuovi accessori e mimetiche per le armi. Includeva anche un sistema di progressione aggiornato e aggiungeva le Killstreaks del Modern Warfare 2 originale.

L'arrivo della mod aveva fatto aumentare notevolmente i giocatori di Modern Warfare Remastered su Steam, ossia del 300% rispetto al mese scorso. Inoltre lo aveva fatto salire nelle vendite. Purtroppo non c'è stato niente da fare e Activision ha deciso di bloccare tutto, scatenando un bel po' di rabbia nella comunità.

Per adesso la compagnia non ha preso ufficialmente posizione sulla faccenda. Nel caso in cui lo faccia aggiorneremo la notizia.

Naturalmente essendo l'editore, Activision ha tutto il diritto di fare ciò che ha fatto. Stupiscono però le tempistiche, considerando quanto si è parlato di questa mod all'interno della comunità. Insomma, non poteva agire prima, senza far sprecare tutto il lavoro fatto per realizzarla? Non c'è niente di dovuto, naturlamente, ma un po' di attenzione verso quelli che ti fanno fatturare miliardi di dollari ogni anno sarebbe la benvenuta.