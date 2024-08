La nostalgia sta funzionando nei videogiochi?

Non solo i videogiochi: il mondo dell'intrattenimento sfrutta la nostalgia per trovare nel passato i suoi più grandi successi. La strategia sta funzionando?

Nelle scorse settimane il mondo della "cultura pop" è stato travolto da un annuncio che ha scatenato le reazioni più disparate: Robert Downey Jr tornerà a prestare i suoi servizi al Marvel Cinematic Universe, ma appenderà al chiodo l'armatura di Iron Man per misurarsi con la maschera del Dr Doom. Al di là del modo in cui ciascuno ha deciso di accogliere questa specifica operazione, Disney ha scelto ancora una volta di investire decine di milioni su un volto familiare nel tentativo di riprodurre i successi del passato, gettando al pubblico quella confortevole esca della nostalgia che, sempre più spesso, è considerata dai colossi dell'industria come l'unica chiave in grado di forzarne il cuore. Si tratta, del resto, di un fenomeno che ha ormai da tempo contagiato il mondo dell'intrattenimento, le cui nuove idee finiscono spesso per navigare alla deriva convincendo gli investitori, ma soprattutto i direttori creativi, a cercare un futuro che passa quasi esclusivamente attraverso il passato. Basti pensare al settore dei videogiochi, che in un periodo di grande tumulto sta riuscendo a generare le maggiori scariche d'adrenalina attraverso l'annuncio dei grandi ritorni dei franchise scomparsi e le edizioni remake, tratteggiando i contorni di fiere e presentazioni durante le quali le novità, per quanto rarefatte, vengono accolte con diffidenza o peggio con indifferenza, mentre i nomi noti sono sostenuti dagli applausi. Robert Downey Jr torna nel Marvel Cinematic Universe: ancora una volta si guarda al passato perché il presente delude Le folle esultano per il ritorno di Metal Gear Solid, per le riproposizioni di Resident Evil, ripongono le speranze nel futuro capitolo della saga di Darksiders o in quello di Perfect Dark, mentre guardano sospettosi verso delle novità che, dal canto loro, non sembrano in grado di avviare il motore di una nuova età dell'oro. Il che, ovviamente, è un riflesso della crisi delle idee che sta caratterizzando l'industria contemporanea, per certi versi un cane che si morde la coda: gli investimenti vengono condensati nelle ispirazioni dal sicuro successo, lasciando pochissimo spazio per la ricerca e sviluppo di produzioni originali che, anche quando vengono foraggiate, sembrano incapaci di far breccia nel mercato. Quando è stata l'ultima volta che un nuovo videogioco ha ottenuto un successo tale da gettare le radici di una nuova saga di blockbuster? In passato accadeva di continuo, nei soli 2000 per esempio abbiamo assistito alle genesi di Halo, di Gears of War, di Uncharted, di Mass Effect, di Assassin's Creed, di Bioshock e di decine di altri universi. Oggi, invece, la strada per la sostenibilità dell'industria AAA risiede nell'investimento certo, nella spremitura dei frutti germogliati dai semi del passato: la nostalgia sta funzionando nel mondo dei videogiochi?

Come stanno i remake? Lo strumento più banale che emerso nel corso degli ultimi quindici anni e che si è ritagliato una posizione di assoluta preminenza - vista anche la facilità nella messa in scena rispetto ad altri media - è senza ombra di dubbio quello del remake, in sé una creatura caleidoscopica che si è presentata attraverso dozzine di forme differenti. Il remake di Resident Evil 2 è l'esempio perfetto di quello che il pubblico vuole da un buon remake: un gioco totalmente nuovo che rispetta quello vecchio al millimetro Il benchmark è stato fissato da Capcom con il suo approccio alla serie Resident Evil, centro di gravità attorno al quale è stata costruita una riproposizione dell'intera saga in chiave contemporanea frutto di un lavoro particolarmente invasivo. Il gioiello della corona, Resident Evil 2 Remake, è riuscito a piazzare oltre 14 milioni di copie, rivelandosi il capitolo più venduto in assoluto nella storia del franchise nonché una potenza capace di oltrepassare in scioltezza i risultati degli episodi moderni. Se da una parte la straordinaria qualità di questi progetti e la mole di cambiamenti apportati alla formula - capaci tuttavia di rispettare l'originale al millimetro - hanno tracciato un successo dorato, dall'altra tale successo è un'ulteriore testimonianza della difficoltà nella maturazione di idee originali. Più delicata la situazione di un'altra operazione remake, una che al momento dell'annuncio era stata in grado di scuotere le fondamenta del settore, scatenando il boato più forte mai registrato nella storia dell'E3: quella di Final Fantasy VII Remake. In questo caso, tuttavia, le cose sono andate molto diversamente rispetto ai lidi di Resident Evil: il primo episodio ha infatti registrato un calo netto delle vendite rispetto al precedente capitolo numerato del franchise, mentre nel caso di Rebirth - nonostante la qualità dell'opera - si è arrivati a toccare il minimo storico di copie vendute per un capitolo moderno della saga. Ovviamente questi dati, già di per sé incompleti, sono viziati dall'esclusività temporale PlayStation 5, ma negli ingranaggi c'è qualcosa che non ha funzionato: la scelta di frammentare l'operazione in tre capitoli, unitamente a quella di intervenire sulla trama, sembra aver macchiato irrimediabilmente l'iniziativa potenzialmente più redditizia di casa Square Enix. Sembra molto difficile che, per eventuali remake futuri, la compagnia possa scegliere una struttura simile. Dopo un'accoglienza incredibile, i problemi del remake di Final Fantasy 7 hanno iniziato a emergere: l'esclusività, la cadenza, la scelta di dividerlo in episodi e le modifiche alla trama Altrettando discussa è stata la recente deviazione di Sony Interactive Entertainment, che ha scelto di riproporre i capitoli di The Last of Us con una cadenza anomala rispetto alla classica emersione di remake e remastered, fra l'altro senza diffondere alcun dato relativo alle vendite. La compagnia, dal canto suo, ha dimostrato da tempo l'interesse per il recupero di antiche ispirazioni, e lo ha fatto prevalentemente attraverso Bluepoint Games, studio che ha riportato in vita Shadow of the Colossus e Demon's Souls, con il secondo che ha rappresentato un perno fondamentale nella line-up di lancio di PS5, tagliando nel corso dell'anno il traguardo degli 1.4 milioni di copie vendute; in linea generale, la sensazione è che l'esclusività non paghi più di tanto quando si tratta di rifacimenti. Nel frattempo, l'industria si è costellata di grandi ritorni, da quelli della Crash Bandicoot N'Sane Trilogy e Crash Team Racing: Nitro Fueled fino alla Spyro Reignited Trilogy, passando per due colossi giganteschi come Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee - fra gli ultimi arrivati nella sfilza di rifacimenti targati Pokémon - per arrivare infine a dozzine di altri franchise che sono riemersi dalle botteghe di piccoli e grandi publisher. L'ultima ricerca in materia è di Statista e risale al 2020: riguarda i numeri delle vendite digitali dei remake lanciati fino al 2020 E come stanno, oggi, i remake? Analizzando le pubblicazioni di maggior successo ci si trova di fronte a una fetta di mercato che raramente riesce a eguagliare i risultati a breve termine dei nuovi fenomeni di massa - leggasi produzioni enormi come Elden Ring, Baldur's Gate 3 o Hogwarts Legacy - ma capace di mettere mediamente in imbarazzo i risultati delle nuove pubblicazioni. Si tratta, quindi, di un terreno di mezzo che colma la distanza fra i tripla A maggiori - la cui frequenza di uscita si sta abbassando di anno in anno - e la media delle nuove IP, facendo affidamento su una struttura estremamente più semplice da costruire e soprattutto su una potenziale base installata a dir poco enorme.

Il futuro delle riedizioni, fra remake, remastered e lanci speciali Al momento, la marea di riedizioni di videogiochi del passato - fra remake, remastered e pubblicazioni "speciali" - non accenna minimamente a frenare la sua corsa: solo questo mese ha visto luce Tombi! Special Edition, il titolo più atteso sulle nostre pagine rimane da qualche tempo Age of Mythology: Retold, mentre gli occhi del mondo rimangono puntati sui grandi ritorni targati Konami. Nel corso degli ultimi giorni il remake di Gothic si è finalmente mostrato, abbiamo un Prince of Persia: The Sands of Time in ballo ormai da qualche tempo, mentre si è alzato il sipario sulla trilogia originale di Dragon Quest. Anche Metal Gear Solid 3 sta per tornare a nuova vita Se da una parte persino CD Projekt si trova al lavoro su un remake del primo The Witcher, dall'altra c'è una Nintendo che sta lentamente donando nuova linfa vitale a tonnellate delle sue produzioni più amate, avendo trovato nelle varianti HD una vera e propria vena d'oro inesauribile. Al momento ci sono tonnellate di versioni remake e reprise già annunciate: vediamo giusto le più importanti. Age of Mythology: Retold

