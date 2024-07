Robert Downey Jr. tornerà nel MCU in Avengers: Doomsday, ma non nel ruolo di Iron Man

È ufficiale: Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Doomsday, in arrivo nelle sale a maggio 2026, ma non nel ruolo di Iron Man / Tony Stark, bensì in quello del Dottor Doom.

Il clamoroso annuncio ha concluso il panel Marvel al San Diego Comic-Con 2024 con il botto, letteralmente: il volto che ha dato inizio al MCU sarà quello che in qualche modo lo salverà, o almeno è questa la missione che Downey Jr. si è posto: "New mask, same task", ha scritto su Instagram.

Lo stesso reveal è avvenuto di modo da sorprendere tutti: sul palco sono saliti diverse persone avvolte in un mantello e con la maschera di Doom, ma all'improvviso una di esse si è fatta avanti, ha scoperto il volto ed era appunto quello del Tony Stark cinematografico.

Insieme all'attore torneranno peraltro anche i fratelli Russo, registi degli ultimi due capitoli di Avengers e di nuovo dietro la macchina da presa per il già citato Avengers: Doomsday, in uscita come detto a maggio 2026, e per Avengers: Secret Wars, in uscita a maggio 2027.