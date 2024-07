Il cosplay di Fiona dalla saga di Shrek firmato Irine Meier è davvero principesco

"Se doveste scegliere fra essere un orco e vivere in una palude ma insieme all'amore della vostra vita oppure abitare in un palazzo reale ma senza mai riuscire a trovare l'anima gemella, quale sarebbe la vostra risposta?", ha scritto la modella russa nel suo post su Instagram.

La bella Irina ha riprodotto il classico abito verde di Fiona , la sua acconciatura con la lunga treccia e la corona da principessa, incorniciando il tutto nel più tradizionale degli specchi magici e offrendoci anche un secondo scatto in una posa alternativa.

Il cosplay della Principessa Fiona dalla saga di Shrek realizzato da Irine Meier rende omaggio a una figura ormai iconica delle produzioni DreamWorks: una divertente variazione sul tema della donzella in pericolo, che in realtà sa farsi valere e non ha bisogno dell'aiuto di nessuno.

La magia delle principesse Disney

I film d'animazione prodotti da Disney hanno ripreso a macinare numeri importanti, come dimostrano gli incassi di Inside Out 2, da record per Pixar, e anche la saga di Shrek farà ritorno nel 2026 con un nuovo capitolo.

