Frozen, il cosplay di Elsa firmato Helly Valentine scalda il cuore

Helly Valentine ha realizzato uno splendido cosplay di Elsa, la protagonista di Frozen: a dispetto dei poteri legati al gelo del personaggio, l'interpretazione della modella russa appare tutt'altro che fredda.

Certo, è vero: quella rappresentata da Helly è una Elsa in lingerie, probabilmente in procinto di mettersi a letto, ma alla fine è il pensiero che conta e possiamo passare sopra a questi dettagli per goderci un lavoro anche stavolta molto ben fatto.

Ai tempi del lancio, Frozen 2 ha totalizzato incassi record, ponendosi come il miglior film d'animazione di sempre al botteghino, e non abbiamo dubbi che gli abbonati a Disney+, m non solo, passeranno le prossime giornate a riguardarlo.

Se invece non siete fan di Frozen e avete cliccato per la bella Helly, ecco un ripasso dei suoi ultimi cosplay: Cindy Aurum da Final Fantasy 15, Lara Croft da Tomb Raider, Ciri da The Witcher e Jill Valentine da Resident Evil 3. Quale preferite?