Realme GT Neo 2, la recensione di uno smartphone Android di fascia media che fa tutto molto bene

Possiamo sicuramente affermare che questa tradizione stia continuando con successo, come cercheremo di illustrare in questa recensione di Realme GT Neo 2 : il nuovo nato dell'azienda cinese arriva a nemmeno un anno di distanza dal predecessore, ma lo migliora sotto praticamente tutti gli aspetti uscendo con un prezzo di listino di 449 Euro per la versione 8/128 GB e 549 Euro per il taglio 12/256 GB. Si tratta tuttavia, come spesso accade per i dispositivi Android, di cifre che lasciano il tempo che trovano, dato che si può arrivare a togliere addirittura 100 Euro per arrivare allo street price attuale, senza contare eventuali promozioni: fatta questa doverosa premessa, andiamo a vedere perché Realme GT Neo 2 corrisponde al perfetto identikit dello smartphone che più di qualcuno potrebbe voler trovare sotto l'albero di Natale.

Nata da una costola di OPPO, Realme non ci ha messo molto a imporsi come uno dei profili più solidi di un mercato, quello degli smartphone Android di fattura cinese, che si è fatto via via sempre di più difficile lettura. Tra compagnie che vanno e vengono e altre che riempiono gli scaffali di modelli contraddistinti da caratteristiche e fasce di prezzo quasi schizofreniche, Realme ha sempre garantito prodotti centrati, dotati di qualità ben riconoscibili e alla portata più o meno di tutte le tasche.

Che Realme GT Neo 2 prema sull'acceleratore della tecnica lo si capisce già dal SoC adottato dal produttore cinese, ovvero l'illustre Qualcomm Snapdragon 870G che altro non è che un'evoluzione dell'865+ giustamente celebrato come il chip top di gamma della stagione scorsa. Un bel passo in avanti rispetto al Mediatek Dimensity 1200 del precedente modello, che si abbina a una GPU Adreno 650 e a 8 o 12 GB di RAM a seconda della versione scelta, rispettivamente con 128 o 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile. Una dotazione di assoluto rispetto e che fa il paio con un comparto connettività completo di tutto o quasi: c'è il supporto alle reti 5G oltre a Wi-Fi, GPS, Bluetooth e NFC, mentre manca il jack da 3,5 mm per le cuffie col cavo. Assolutamente all'altezza anche il corredo di accessori inclusi nella confezione, che conta su una cover in silicone, un cavo USB-C e un alimentatore da ben 65W per la ricarica rapida.

Design

Il design di Realme GT Neo 2 è apprezzabile ma certamente non originale

Realme GT Neo 2 non presenta scelte di design particolarmente coraggiose o innovative: ciò non significa che sia uno smartphone sgradevole alla vista (anzi), ma tende all'anonimato come del resto succede alla maggior parte dei dispositivi Android di fattura cinese. Difficile dunque dare nell'occhio quando si impugna il nuovo nato di casa Realme, a meno che non si parli di dimensioni: in quel caso il device si nota eccome, con misure pari a 75.8 x 162.9 x 8.96 mm e un peso di 200 grammi che non lo rendono certamente un modello compatto.

Parlando di materiali, lo schermo è rivestito da Gorilla Glass 5 (con una pellicola in plastica preapplicata), integra il sensore per le impronte digitali e presenta l'alloggiamento per la fotocamera in un un punch hole posto nell'angolo in alto a sinistra; la scocca posteriore è in policarbonato, ma con una particolare finitura che gli conferisce un aspetto più premium - e con un gradevole effetto cangiante nella colorazione Blu Neo che ci è stata inviata per la prova - e aiuta a non trattenere troppo le impronte. Il blocco delle fotocamere posteriori si trova in un rettangolo specchiato leggermente sporgente, creando un dislivello che si può annullare utilizzando una cover.

Sulla cornice, anch'essa in policarbonato, trovano invece spazio sulla destra il tasto per l'accensione, sulla sinistra i due pulsanti separati per il controllo del volume, in alto la capsula auricolare e in basso l'alloggiamento per un massimo di due NanoSIM (niente microSD per l'espansione di memoria, come accennato in apertura), l'altoparlante principale e la porta USB-C.