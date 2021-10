Resident Evil 3, un cosplay di Jill Valentine da Helly Valentine

Helly Valentine ha voluto cimentarsi con il cosplay della quasi omonima Jill Valentine, la protagonista di Resident Evil 3: il risultato, come potete vedere dalla foto, è davvero ottimo.

Certo, la fisicità della modella russa è ben più prorompente rispetto a quella di Jill, scattante e atletica come l'abbiamo descritta nella nostra recensione di Resident Evil 3: un remake per molti versi inferiore alle aspettative, ma in ogni caso forte di un nome molto ben riconoscibile.

Così come sono riconoscibili i cosplay di Helly Valentine, caratterizzati da una grande cura per ogni dettaglio: dagli abiti al makeup, dalle acconciature alla post-produzione.

