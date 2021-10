Genshin Impact: il cosplay di Lisa firmato Helly Valentine è magico

Genshin Impact continua ad appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo grazie al supporto costante di miHoYo, che nei mesi sta introducendo nuovi contenuti e personaggi. Nonostante le ultime new entry, come Kokomi e Raiden Shogun, i fan di certo non hanno dimenticato le vecchie glorie, come dimostra Helly Valentine con il suo cosplay di Lisa, l'affascinante bibliotecaria di Mondsdat.

Anche se non lo si direbbe dal suo atteggiamento svogliato e ozioso, Lisa è una maga potente e specializzata in incantesimi Electro e che tiene molto alla sua mansione di bibliotecaria dei Knights of Favonius, specialmente quando si tratta della sezione proibita dell'archivio. E disponibile in Genshin Impact sin dal debutto del gioco ed è uno dei pochi personaggi che possibile ottenere gratuitamente semplicemente avanzando con la storia principale, uno dei tanti motivi per cui nel tempo è divenuto uno dei più apprezzati dal cast.

E laddove in questo periodo abbondano i cosplay di Raiden Shogun e Sangonomiya Kokomi, Helly Valentine (o Disharmonica) preferisce rendere omaggio a un personaggio delle vecchia guardia come Lisa, con un cosplay davvero impeccabile.

