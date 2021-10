Genshin Impact, Update 2.2: Thoma, rerun dei banner, nuova isola ed eventi

miHoYo ha svelato le novità in arrivo con l'Update 2.2 di Genshin Impact, che includono il personaggio 4 stelle Thoma, rerun di vecchi banner, una nuova isola di Inazuma ed eventi.

L'update 2.2 di Genshin Impact si intitola "Into the Perilous Labyrinth of Fog" e sarà disponibile a partire da mercoledì 13 ottobre. L'aggiornamento vedrà il debutto di Thoma come personaggio giocabile. È un combattente 4 stelle che utilizza le polearm e l'elemento Pyro. La sua Elemental Skill infligge danni fuoco ad area e crea la "Blazing Barrier", una barriera infuocata che assorbe i danni in base agli HP massimi del personaggio. L'Elemental Burst, oltre a infliggere ingenti danni Pyro, attiva un bonus passivo che dona al personaggio attivo la sopracitata "Blazing Barrier" e inoltre causa danni AoE portando a segno attacchi standard. Thoma ha anche un talento passivo grazie al quale talvolta può pescare due pesci in un colpo solo.

Oltre a Thoma, durante il ciclo vitale dell'Update 2.2 ci saranno le rerun dei banner di due personaggi di rarità 5 stelle: Hu Tao e Tartaglia. Un'ottima notizia per chi non li ha potuti ottenere in passato o per chi vuole potenziare le loro costellazioni.

L'update 2.2 di Genshin Impact vedrà l'introduzione di due nuovi eventi Hangout, con protagonisti Thoma e Sayu, nonché armi, tra cui l'arco 5 stelle Polar Star.

Genshin Impact, Thoma il nuovo personaggi 4 stelle che verrà introdotto con l'update 2.2

Una delle novità di maggior spicco tuttavia è una nuova isola dell'arcipelago di Inazuma, chiamata Tsurumi Island. Durante la live è stata descritta come una location misteriosa e avvolta da una fitta nebbia che rende difficile l'esplorazione per i viaggiatori alle prime armi. Ma è anche una nuova opportunità di mettere le mani su scrigni del tesoro e risolvere enigmi.

Mentre esploreranno l'isola di Tsurumi i giocatori dovranno vedersela con due nuove tipologie di nemici: i Rockfond Rifthound e i Thundercraven Rifthound. Si tratta di una sorta di lupi spettrali di elemento Geo e Electro, molto aggressivi e agili. Inoltre se colpiranno un personaggio questo otterrà un malus negativo che prosciuga i punti vita nel tempo.

miHoYo ha svelato anche in nuovi eventi in arrivo per la versione 2.2 di Genshin Impact. Il primo è "Labyrinth Warriors" dove i giocatori affronteranno dungeon composti da multipli livelli e stanze, con la possibilità di ottenere oggetti per attivare bonus in battaglia o sbloccare ricompense come Primogems. In "Shadow of the Ancients" invece dovremo indagare su un Ruin Grader e le sue anomali capacità rigenerative. Collaborando con un ricercatore di Sumeru, dovremo raccogliere oggetti per creare dei dispositivi in grado di mettere fuori gioco il sopracitato robot.

In "Tuned to the World's Sounds" invece affronteremo una serie di minigiochi in salsa rhythm game, in cui dovremo suonare melodie pigiando i tasti visualizzati a schermo con il giusto tempismo. Nell'evento "Dreams of Bloom" invece dovremo scambiare oggetti per ottenere semi, che potremo piantare nel Serenitea Pot per far crescere dei fiori, che successivamente potremo inviare ad altri giocatori o usare come decorazioni. Inoltre tornerà il "Ley Line Overflow", durante il quale i Blossom of Wealth e Revelation garantiranno ricompense maggiori.

L'update 2.2 di Genshin Impact infine aumenta il numero massimo di Artifacts che sarà possibile conservare nell'inventario (da 1.000 a 1.500) e include novità per il Serenitea Pot, tra cui nuove decorazioni da ottenere e la possibilità di craftarle anche dal fabbro e alle crafting bench, nonché la possibilità di creare piattaforme volanti.

Come accennato in precedenza il nuovo aggiornamento "Into the Perilous Labyrinth of Fog" sarà disponibile a partire dal 13 ottobre. Nel frattempo siete ancora in tempo per ottenere Sangonomiya Kokomi dall'ultimo banner della versione 2.1 di Genshin Impact.