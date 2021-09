Genshin Impact - Sangonomiya Kokomi: il banner, le abilità e le build migliori

In questa guida di Genshin Impact vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sul banner Drifting Luminescence e faremo una panoramica delle abilità e le build migliori per Sangonomiya Kokomi .

Dunque se sarete sfortunati e non riuscirete ad aggiudicarvi nemmeno un personaggio 5 stelle con i desideri, con il novantesimo tentativo avrete una probabilità del 50% di ottenere Sangonomiya Kokomi. Nel peggiore dei casi quindi otterrete al 100% il personaggio con non più di 180 tentativi. Sono tantissimi indubbiamente, specialmente se siete giocatori "free-to-play", ma è anche vero che quest'ultimo è lo scenario più catastrofico possibile.

Le probabilità di ottenere un oggetto della massima rarità sono solo dello 0,6% per ogni "desiderio" (tentativo), ma fortunatamente Genshin Impact ha una meccanica ideata per rendere meno tedioso l'ottenimento dei personaggi, denominata "pity". Nello specifico, se entro 89 tentativi non riceverete un oggetto cinque stelle, il novantesimo avrà una probabilità del 100% di essere una ricompensa della massima rarità. Questo contatore nascosto ovviamente si resetta dopo aver ottenuto un personaggio cinque stelle.

Kokomi non è l'unico personaggio giocabile ottenibile da Drifting Luminescence. Il banner infatti include 6 eroi rarità cinque stelle e ben 16 rarità quattro stelle. Fortunatamente le probabilità di ottenere Kokomi e gli altri personaggi "copertina", ovvero Rosaria, Beidou e Xingqiu saranno maggiori per tutta la durata dell'evento.

L'unico modo per ottenere Sangonomiya Kokomi è tentare la fortuna con il banner Drifting Luminescence , che sarà disponibile su Genshin Impact fino a martedì 12 ottobre. Come per tutti i banner evento dovrete utilizzare gli Intertwinded Fate per esprimere i "desideri", che potrete ottenere principalmente investendo le vostre sudate Primogems nella sesione Shop - Paimon's Bargain o direttamente dalla pagina del banner.

Per quanto riguarda i bonus delle Costellazioni , come tutti gli altri personaggi di Genshin Impact (ad eccezione del Traveler e Aloy), li sbloccherete in successione utilizzando ogni volta la Stella Fortuna di Kokomi. Per ottenerle è necessario vincere un "doppione" del personaggio nel banner dedicato. Ecco l'elenco completo:

Come spiegato nella sezione precedente, ottenere il personaggio protagonista di un banner di Genshin Impact può richiedere tanta pazienza e risorse, quindi è bene tenere in considerazione le caratteristiche di Sangonomiya Kokomi prima di spendere grandi quantitativi di Interwined Fates.

Build migliori

Genshin Impact, l'abilità passiva Flawless Strategy nel bene e nel male definisce il potenziale di Kokomi

Vale la pena investire risorse per ottenere Sangonomiya Kokomi? Dipende. Come Support rientra nella stessa nicchia di Barbara (con le dovute differenze), un personaggio 4 stelle decisamente valido, sempre di elemento Hydro, ma che è possibile ottenere gratuitamente semplicemente progredendo nella storia principale di Genshin Impact. Da questo punto di vista, sì, potrebbe valere la pena saltare a piedi pari il banner di Kokomi e risparmiare Primogems per i prossimi personaggi.

Tuttavia tenete a mente che Kokomi sulla carta può elargire cure maggiori grazie alla passiva Flawless Strategy che aumenta del 25% la loro efficacia, ma al tempo stesso riduce del 100% la probabilità di critico, il che abbassa notevolmente il suo potenziale offensivo. D'altro canto i danni di Nereid's Ascension e dei bonus del "Cerimonial Garment" scalano sugli HP massimi di Kokomi, dunque creare una set efficace non è affatto difficile e potrebbe persino dare qualche piccola soddisfazione in termini di DPS.

Per quanto riguarda la build migliore per Sangonomiya Kokomi, la prima cosa da tenere a mente è che tutto ciò che aumenta gli HP massimi è utile alla causa per potenziare le cure e i danni, mentre qualsiasi cosa incrementi le probabilità di critico è sostanzialmente inutile.

Tra gli Artefatti che vi consigliamo, il set da quattro pezzi di Tenacity Of The Millelith (ottenibile al Ridge Watch) è un'ottima scelta se puntate a un supporto puro: il primo bonus aumenta gli HP massimi del 20%, mentre quello da quattro pezzi incrementa del 20% l'attacco dei compagni quando un nemico viene colpito dall'Elemental Skill. Dato che l'effetto è valido anche se Kokomi abbandona il campo, ha un'ottima sinergia con Kurage's Oath.

Se invece puntate a una build un po' più offensiva potete optare per quattro pezzi Heart of Depth (ottenibile al Peak Of Vindagnyr). Il primo bonus aumenta 15% i danni Hydro, mentre quello da quattro pezzi incrementa quelli di attacchi normali e caricati del 30% per 15 secondi dopo aver attivato l'Elemental Skill. In alternativa potete puntare a un mix con due pezzi Heart of Depth e Tenacity of the Millelith.

Per quanto riguarda le armi, la scelta migliore è probabilmente è l'Everlasting Moonglow da cinque stelle ottenibile dal banner Epitome Invocation. Aumenta le cure del 10% e i danni degli attacchi normali dell'1% degli HP massimi dell'utilizzatore. Dopo aver utilizzato l'Elemental Burst gli attacchi normali recuperano 0,6 punti energia per 12 secondi. Inoltre la statistica bonus dell'arma aumenta gli HP massimi. Un'ottima soluzione indubbiamente, ma non alla portata di tutti.

L'alternativa invece è estremamente accessibile da chiunque: parliamo del Thrilling Tales of Dragon Slayer. Esatto, un'arma a tre stelle davvero comune (probabilmente ne avete a bizzeffe nell'inventario) ma che ha un effetto davvero ottimo se puntate a creare una build da supporto: cambiando personaggio in battaglia, quello che subentra al posto dell'utilizzatore di quest'arma ottiene un bonus all'attacco del 24% per 10 secondi. Dato che parliamo di un'arma davvero comune, basta veramente poco poi per portarne il Refinement Rank al massimo, raddoppiando così la potenza del bonus sopracitato (48%). Fate entrare in campo Kokomi, elargite un po' di cure e poi passate al personaggio successivo per causare danni ingenti. Semplice ma efficace.

Se avete trovato questo articolo di Genshin Impact utile, vi raccomandiamo di dare uno sguardo ai nostri consigli per le build migliori per Aloy da Horizon Zero Dawn e Forbidden West, nonché la guida dedicata alla pesca e come ottenere e potenziare la lancia gratuita "The Catch".