Genshin Impact Guida: come ottenere gratis l'arma "The Catch" con la pesca

La pesca è la nuova attività introdotta con l'Update 2.1 di Genshin Impact. Si tratta di un mini-gioco rilassante, l'ideale per riprendere fiato tra un'avventura e l'altra, e che elargisce alcune ricompense interessanti, come per l'appunto "The Catch", una delle armi gratis introdotte con l'ultimo aggiornamento di Genshin Impact .

In questa guida di Genshin Impact vi spiegheremo dove pescare i rari pesci Raimei Angelfish, Golden Koi e Rusty Koi per ottenere la lancia gratuita "The Catch" e come mettere le mani sui materiali necessari per potenziarla al massimo.

“The Catch”, vale la pena ottenerla?

Genshin Impact, "The Catch"

"The Catch" è una lancia (polearm) rarità 4 stelle completamente gratuita, quindi slegata da qualsiasi banner e dalle meccaniche gacha di Genshin Impact, che è possibile ottenere esclusivamente grazie alla pesca. Nello specifico potrete aggiungerla al vostro arsenale solo se avete sbloccato la regione di Inazuma, dunque dopo aver raggiunto almeno l'Adventure Rank 30 e completato l'arco narrativo principale di Lyue. Se avete soddisfatto questi requisiti potrete ottenere l'arma acquistandola da Kujirai Momiji, NPC della Fishing Association che si trova vicino all'entrata di Inazuma, in cambio di alcuni pesci, ovvero: 6 Raimei Angelfish, 20 Golden Koi e 20 Rusty Koi.

Anche le modalità per potenziare "The Catch" aumentando il Refinement Rank sono differenti dal solito. In questo caso infatti non serve "sacrificare" dei doppioni dell'arma (che al momento non è possibile comunque ottenere) ma è necessario utilizzare gli "Ako's Sake Vessel", un materiale speciale acquistabile sempre da Kujirai Momiji in cambio di 3 Raimei Angelfish, 10 Pufferfish e 10 Bitter Pufferfish l'uno. In totale per potenziare al massimo l'arma ne servono ben 4 unità. Insomma, qualora siate interessati sia a ottenere la polearm che potenziarla al massimo dovrete catturare pesci in grande quantità e investire parecchio tempo, visti i lunghi tempi di respawn necessari per ripopolare un punto di pesca di Genshin Impact. Ma ne vale la pena?

A nostro avviso assolutamente sì, specialmente se siete giocatori "free-to-play" e non potete permettervi di sprecare "desideri" nei banner per ottenere armi rarità 5 stelle come la Engulfing Lightning. "The Catch" aumenta di base la potenza dell'Elemental Burst del 16% e la probabilità di critico di tale mossa del 6%. Una volta potenziata al massimo questi bonus arrivano rispettivamente al 32% e al 12%. Inoltre la statistica secondaria dell'arma aumenta l'Energy Recharge (da un minimo del 10% a un massimo del 45,9%). Insomma più Elemental Burst e con potenza maggiore, un bonus davvero niente male per una lancia gratuita e che potrete utilizzare benissimo con Raiden Shogun, ma anche con personaggi "low-budget" come Xiangling.