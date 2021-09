PlayStation Showcase PS5 e PS4: "sorprese, supereroi, un gioco atteso da anni", Schreier fa hype

Questa sera vi sarà il PlayStation Showcase dedicato a PS5 e PS4. Cosa potremo vedere? Secondo Jason Schreier ci saranno "sorprese, supereroi e un gioco atteso da anni". Il noto giornalista e leaker, poco prima dell'inizio dell'evento, fa crescere l'hype per lo spettacolo di Sony Interactive Entertainment.

Precisamente, il tweet completo di Jason Schreier dedicato al PlayStation Showcase di PS5 e PS4 recita: "La maggior parte degli eventi videoludici di quest'anno sono stati perlopiù limitati (grazie al covid), ma sospetto che lo show PlayStation di oggi varrà bene prendersi una pausa pranzo per poterlo vedere. Aspettatevi sorprese, supereroi e l'annuncio di un gioco sul quale le persone mi hanno chiesto dettagli per anni".

Innegabilmente un'affermazione di questo tipo, da parte di un giornalista di fama come Jason Schreier, non fa altro che aumentare l'hype per il PlayStation Showcase. L'evento di Sony ci racconterà, in pratica, cosa potremo giocare durante il secondo anno di vita di PS5 e i fan non vedono l'ora di scoprirlo in prima persona.

Il tweet è comunque abbastanza generico e l'unico termine un minimo specifico è "supereroi": a cosa può fare riferimento? Siamo certi che non stia parlando di Marvel's Avengers e l'eroe esclusivo Spider-Man, in quanto Crystal Dynamics ha confermato che non sarà all'evento di Sony. Supponiamo anche che Schreier non faccia riferimento a Marvel's Guardian of the Galaxy, che è già stato ampiamente mostrato. Una possibilità è uno dei giochi DC, come Gotham Knights o, più credibilmente, Suicide Squad: Kill the Justice League, di cui sappiamo ancora molto poco. Ovviamente i fan non sarebbero rattristati nel vedere un nuovo Spider-Man di Insomniac.

Per scoprirlo dovremo solo attendere: vi ricordiamo che il PlayStation Showcase di PS5 e PS4 avrà luogo questa sera alle 22:00. Potete seguirlo con noi su Twitch!