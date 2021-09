PlayStation Showcase: in diretta su Twitch tutte le novità PS4 e PS5 dalla conferenza di Sony

Da qualche minuto siamo in diretta su Twitch con il PlayStation Showcase, la conferenza di Sony nella quale saranno svelate tutte le novità PS4 e PS5 dei prossimi mesi. Lo spettacolo vero e proprio sarà alle 22 di oggi 9 settembre 2021: noi lo tradurremo e commenteremo in italiano, seguitelo con noi!

A presentare saranno Pierpaolo Greco e Francesco Serino che, prima scalderanno i motori parlando di tutti i grandi giochi PS5 e PS4 che potremmo vedere al PlayStation Showcase, per poi arrivare carichi alle 22 quando inizierà la conferenza vera e propria.

Secondo le ultime indiscrezioni sarà uno show pieno di sorprese, nel quale Sony dovrà presentare tutti i suoi prodotti più celebri in arrivo nei prossimi mesi su PS4 e soprattutto PS5.

Quindi rimanete con noi: se volete sapere tutto sui prossimi Horizon Forbidden West, God of War 2 o GT7, l'appuntamento è su Twitch proprio in questo momento.

