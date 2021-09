PlayStation Showcase: i grandi giochi PS5 e PS4 che potremmo vedere

Il PlayStation Showcase di stasera, quindi, deve essere -a nostro avviso- il momento nel quale Sony deve riprendersi la scena, delineando il programma dei prossimi mesi, ma non solo. Jim Ryan deve far sognare tutti i giocatori (anche potenziali) PS5, anche per mettere a tacere tutte le polemiche grandi e piccole che sono sorte intorno a qualche inciampo organizzativo e comunicativo di questi mesi.

La strategia di Sony di puntare su eventi più contenuti come gli State of Play ha consentito alla compagnia di Jim Ryan di essere più agile e di non fare troppe promesse che -probabilmente- sapeva di non poter mantenere. In altre parole le ha permesso di evitare altri mugugni e polemiche oltre a quelli del rinvio di Horizon Forbidden West .

L'aver saltato l'E3 e la Gamescom ha tolto a Sony i due più classici appuntamenti per annunciare ai propri fan, ma non solo, le strategie dei prossimi mesi. Il colosso giapponese ha lasciato completamente il campo a Microsoft che ne ha approfittato per definire una fine 2021 e un inizio 2022 piuttosto ricco di giochi e novità, soprattutto legate all'immancabile Xbox Game Pass.

Uncharted, The Last of Us e tutto quello che Naughty Dog sta facendo

Un affascinante tramonto di The Last of Us 2

Tra Horizon e God of War, si tende a dimenticare che quello che molto probabimente è lo studio più importante di PlayStation è fermo da più di un anno. I rumor parlano di nuovi giochi, remastered di Uncharted e cose del genere. L'unica cosa concreta è che Naughty Dog avrebbe dovuto consegnare la componente multiplayer di The Last of Us 2 alcuni mesi orsono, ma da quel momento in poi non se ne è saputo più nulla.

Non sarebbe male dare una prima occhiata alla chiacchierata serie televisiva di HBO dedicata a The Last of Us (il progetto che con ogni probabilità sta assorbendo maggiormente Neil Druckmann), oltre che al film di Uncharted, con l'attore di Spider-Man, Tom Holland, come protagonista. E a proposito dell'Uomo Ragno...