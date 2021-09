Faraday Protocol: la recensione di un affascinante puzzle game in prima persona tutto italiano

L'architetto Raug Zeekon è un tipo curioso, un archeologo interstellare impegnato nell'esplorazione di antiche rovine aliene per conto di una razza altamente evoluta. Da qui la sua indomita sicurezza, che viene però messa alla prova quando arriva in uno strano posto, un complesso di piramidi racchiuso all'interno di una barriera energetica dalla quale non si può fuggire, se non risolvendo una serie di enigmi pensati per selezionare i candidati di un misterioso progetto.

Il gameplay, quasi tutto puzzle con un pizzico d'azione

Strane piramidi, statue egiziane e tecnologie fantascientifiche si fondo nell'ambientazione di Faraday Protocol

Faraday Protocol, disponibile anche per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, non gioca la sua partita sul piano della dimensione narrativa. Non manca certo di una trama a incollare i 30 enigmi divisi in 6 capitoli che ne rappresentano la struttura e, va detto, la suggestione dell'essere osservati da un'intelligenza artificiale, chiamata IRIS, è importante per creare un pizzico di tensione in un titolo privo di nemici da affrontare, ma è secondaria rispetto al gameplay nudo e crudo che rappresenta la quasi totalità dell'esperienza, ad esclusione della sequenza finale.

Parlando di meccaniche di gioco, la formula, come la trama che oppone un fuggiasco a un'IA, rimanda ai grandi classici del genere, consentendoci di usare due tipi di energia diversa. In questo caso, però, la prima forma di energia, di colore rosso, serve per alimentare mentre la seconda, blu, è necessaria per effettuare dei collegamenti, portando l'alimentazione fino a meccanismi o enigmi per attivarli oppure alterarne il funzionamento. Ed è facile comprenderle. Bastano un paio di stanze per prendere dimestichezza con dinamiche che alla radice risultano piuttosto semplici, salvo poi complicarsi in funzione dell'aumento graduale della sfida.

A questo proposito, lo strumento alieno che ci viene concesso per disporre di queste energie, chiamato Bia-Tool, permette di conservare e sparare solo un globo di energia, rosso o blu, alla volta, mentre per superare gli enigmi più complessi servono diversi globi di energia rossa e diversi di energia blu, da impiegare nella giusta sequenza e nelle giuste stanze di un enigma. Siamo quindi costretti a sfruttare dei totem che permettono di depositare temporaneamente un globo energetico e altri che permettono di convertirne uno blu in uno rosso, cercando di trovare la giusta combinazione per superare il puzzle e passare a quello successivo.

A questo, però, vanno aggiunte altre variabili. I meccanismi da attivare possono infatti essere a loro volta altri enigmi basati su sequenze di simboli o di luci, necessari per aprire una porta o attivare un ascensore. Inoltre ci sono ponti di luce, rossi e blu, che possono essere attraversati solo quando il Bia-Tool contiene il tipo di energia dello stesso colore. Stessa cosa, infine, per le piattaforme di salto che assieme a piattaforme a scatto temporizzate fanno parte delle dinamiche platform del titolo, appena abbozzate e non particolarmente difficili, ma comunque utili per regalare un po' di varietà all'esperienza.

In Faraday Protocol l'energia rossa fornisce alimentazione mentre quella blu consente di creare contatti per portare l'energia a porte e meccanismi

Molti enigmi, infatti, riciclano dinamiche simili e finiscono per risultare fin troppo facili da comprendere, escludendo l'inevitabile momento di smarrimento iniziale, o ripetitivi. La difficoltà, in molti casi, risiede solo nell'esplorare, capire come funziona l'enigma e avere la pazienza di completare sequenze che una volta comprese sono a dir poco lampanti. Altri puzzle, invece, sono ben pensati e regalano maggiori soddisfazioni, anche se il grado di sfida non è mai particolarmente elevato. A questo proposito non avremmo disdegnato un maggior sfruttamento della fisica o un pizzico di azione in più, nello stile del mai superato Portal, ma dobbiamo ammettere che Faraday Protocol mette in moto le meningi senza risultare frustrante e regala una decina di ore di gameplay piacevole, commisurato al prezzo di 19,99 euro, senza contare le 18 statuette collezionabili spesso nascoste decisamente bene.