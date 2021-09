The Witcher 3 su RTX 3090 con 8K, Ray Tracing e oltre 50 mod è spettacolare

The Witcher 3: Wild Hunt riceverà nei prossimi mesi un upgrade next-gen per tutte le piattaforme, ma nel frattempo i fan dello Strigo possono rifarsi gli occhi grazie a un video realizzato con una versione moddata del gioco che gira su RTX 3080 in 8K, ray tracing attivo e mod a volontà.

Il filmato è stato pubblicato dal modder Digital Dreams dove per l'occasione mostra The Witcher 3 con la mod Immersive Lighting 2.0, il preset ray tracing "Beyond All Limits" e oltre 50 mod pensate per migliorare la resa visiva del titolo CD Projekt RED su PC.

Il risultato, come potrete notare voi stessi dal filmato qua sopra, è davvero impressionante. Potrete trovare la lista completa delle mod utilizzate nel video su Nexus Mod, a questo indirizzo.

The Witcher 3: Wild Hunt è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nei prossimi mesi arriverà l'upgrade next-gen per PC, PS5 e Xbox Series X | S, che include anche dei DLC ispirati alla serie TV Netflix, tuttavia CD Projekt RED non è sicura di poterlo pubblicare prima della fine del 2021.