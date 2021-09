Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 con upgrade next gen: non c'è certezza dell'arrivo nel 2021

Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S non sono ancora sicuri per il 2021, a quanto pare, emerge da un'ulteriore precisazione da parte di CD Projekt RED dopo la recente presentazione di ordine finanziario agli azionisti nella quale viene specificato che l'uscita non può essere ancora data assolutamente per certa entro la fine dell'anno.

Nonostante nei programmi l'upgrade next gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S risulti ancora previsto entro la fine del 2021, CD Projekt RED ha poi precisato di "non poter dire con assoluta certezza" che questo periodo di uscita venga effettivamente rispettato.

La versione next gen di entrambi i giochi era stata annunciata lo scorso settembre, basata su un upgrade tecnico di ampia portata per quanto riguarda grafica e performance generali, compresi anche i tempi di caricamento, studiato per sfruttare appieno l'hardware delle nuove console.

Questi upgrade di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 saranno gratuiti per i possessori delle versioni base dei giochi in questione, dunque sono particolarmente attesi un po' da tutti, solo che potrebbero farsi aspettare più del previsto.

Ufficialmente, entrambi gli aggiornamenti sono previsti per il "tardo 2021", ma considerando anche il caos organizzativo avvenuto in CD Projekt RED dopo il lancio difficoltoso di Cyberpunk 2077 e la necessità di aggiustare il gioco e dedicarsi anche alle sue espansioni, è possibile che i programmi siano destinati a cambiare.

Insomma, l'obiettivo rimane far uscire gli upgrade next gen entro la fine del 2021, ma il fatto che venga specificato come la cosa non possa essere detta con "assoluta certezza" fa emergere diversi dubbi. Nel frattempo, sappiamo che almeno 160 sviluppatori sono al lavoro su una nuova espansione di Cyberpunk 2077.