Fallout 76: svelato il programma della Stagione 6: The Unstoppables

Fallout 76 sta per avviare la sua Stagione 6, intitolata The Unstoppables, a quanto pare ricca di contenuti come emerge dal programma ufficiale pubblicato in queste ore da Bethesda, con le varie iniziative previste all'interno della roadmap visibile nel tweet qui sotto.

La Stagione 6 di Fallout 76 inizierà l'8 settembre 2021, portandosi dietro nuove sfide, ricompense e altre caratteristiche varie, tra elementi di storia, personaggi e situazioni di gioco. Il programma è visibile nell'immagine pubblicata nel tweet, quindi consigliamo di ingrandirla per capirci qualcosa.



L'8 settembre arriverà dunque il Fallout Worlds Update con The Unstoppables vs. The Diabolicals, Espansione 2 delle Daily Ops, dando l'avvio a questa nuova season per il MMORPG di Bethesda.

A ottobre ci sarà spazio per le creazioni della community della serie C.A.M.P. Creations, a tema alieni e UFO, ovviamente in concomitanza con l'halloween incombente. Dal 7 all'11 ottobre ci sarà il weekend Double Mutations e Gold Rush, oltre a vari altri eventi a tema nel corso delle settimane successive, come lo Spooky Scorched Seasonal Event tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

A novembre 2021 sarà il turno della Brotherhood of Steel nelle Community C.A.M.P. Creations, anche in questo caso con vari eventi nei fine settimana e anche i festeggiamenti per il terzo anniversario. A dicembre sono poi previste diverse novità e anche aggiornamenti di calibro più grosso per il gioco, in attesa di dettagli più precisi su questi cambiamenti in arrivo a fine autunno.

Nel frattempo, ricordiamo che la modalità battle royale Nuclear Winter verrà verrà rimossa a settembre, mentre il mese scorso abbiamo pubblicato la recensione della nuova espansione gratuita di Fallout 76: Regno d'acciaio.