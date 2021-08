Fallout 76: la modalità battle royale Nuclear Winter verrà rimossa a settembre

Bethesda ha confermato che a settembre la modalità battle royale Nuclear Winter di Fallout 76 non sarà più disponibile. L'addio è previsto per l'8 settembre, ovvero in concomitanza dalla pubblicazione dell'update Fallout Worlds. Tutti coloro che hanno partecipato almeno una volta alla modalità riceveranno delle ricompense.

La modalità verrà rimossa in quanto nel tempo ha perso l'interesse dei giocatori, che hanno preferito dedicarsi ad altre attività. Ciò ha comportato progressivamente ad allungare i tempi di attesa del matchmaking all'inverosimile, portando gli sviluppatori a una decisione drastica.

Coloro che hanno completato almeno una partita riceveranno una speciale bandierina a tema Nuclear Winter per il C.A.M.P. entro una o due settimane dal lancio dell'aggiornamento. Inoltre, il giorno della patch di Fallout Worlds, tutti i giocatori riceveranno monete Talento in base ai propri progressi in Nuclear Winter. Nello specifico, verranno elargite sei monete Talento per ogni carta Talento Nuclear Winter ottenuta (fino a un massimo di 600), oltre a una moneta Talento per ogni biglietto da soprintendente ottenuto (fino a un massimo di 200).

Fallout 76

Gli sviluppatori inoltre hanno annunciato che gli oggetti estetici ottenibili con Nuclear Winter saranno resi disponibili nella modalità Avventura, in modo tale che anche i giocatori che non hanno partecipato al battle royale possano conquistarli partecipando a diversi eventi nel gioco. Questo tuttavia non si applica a trofei e statue, che, come spiegato da Bethesda, rimarranno ricompense esclusive per chi si è dato da fare in Nuclear Winter.

Durante il mese di agosto Fallout 76 ha ricevuto tantissimi nuovi contenuti con l'espansione Regno d'acciaio, come potrete constatare nella nostra recensione. Nel frattempo però il project lead di Fallout 76 ha lasciato Bethesda oggi dopo 16 anni di carriera.