Halo Infinite segnerà il ritorno di Tyler "Ninja" Blevins nella scena competitiva?

Con l'arrivo di Halo Infinite, il celebre streamer di Twitch Tyler "Ninja" Blevins potrebbe tornare a competere nella scena esport dello sparatutto di Microsoft.

Per chi non lo sapesse, prima di diventare una celebrità internazionale grazie a Fortnite, Blevins è stato per una decina d'anni un giocatore professionista di Halo, da Halo 3 fino ad Halo 5: Guardians. Tra i vari successi della sua carriera da pro player, può vantare il primo posto nella The Halo Exhibition di Halo 4 nel 2012.

Il possibile ritorno alla vita da pro player è stato suggerito dallo stesso Ninja con un post su Twitter, che potrete vedere di seguito, dove risponde in maniera piuttosto particolare alle indiscrezioni che lo vorrebbero tornare nella scena competitiva dello sparatutto di 343 Industries.

Ad alimentare ulteriormente le speranze dei fan che lo vorrebbero su Halo Infinite, anche uno scambio di emoji con Faisal "Goofy" Khan, pro player della scena competitiva di Halo.

Qui gatta ci cova o quello di Ninja è solo un scherzo? Difficile dirlo, per scoprirlo non ci resta che attendere l'8 dicembre, ovvero quando Halo Infinite debutterà su Xbox Series X | S, PC e Xbox One. Nel frattempo uno sfondo dinamico per Xbox Series X|S di Halo Infinite è ora disponibile.