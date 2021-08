Halo Infinite: uno sfondo dinamico per Xbox Series X|S è ora disponibile

Halo Infinite ha il suo tema dinamico dedicato per Xbox Series X|S, disponibile per tutti e ovviamente gratis, attivabile attraverso le opzioni nel menù per la personalizzazione delle varie console Xbox.

Si tratta, peraltro, di una novità molto interessante anche perché è ufficialmente il primo tema dinamico per la dashboard ad essere basato su un videogioco, dunque rappresenta un inizio di quello che potrebbe essere facilmente un trend, andando avanti con le nuove console.

L'immagine di sfondo è la tipica key art di Halo Infinite visibile qui sotto, con Master Chief in primo piano e lo Zeta Ring sullo sfondo, che lascia intravedere varie ambientazioni da esplorare all'interno della campagna open world che caratterizza il nuovo capitolo.

Anche in questo caso, l'immagine è in larga parte statica ma ci sono alcuni elementi di movimento dati dai beacon che volano sullo sfondo e pochi altri oggetti, ma è sicuramente lo sfondo da tenere su Xbox Series X|S per tutti coloro che stanno aspettando a gloria l'8 dicembre 2021, data di uscita di Halo Infinite, come annunciato alla Gamescom 2021.

Per applicare il nuovo sfondo la procedura è sempre la stessa: bisogna andare sulle Impostazioni, rimanere su Generali, andare su Personalizzazione, cliccare Sfondo, scegliere Sfondo Dinamico e selezionare quello di Halo Infinite, che dovrebbbe essere comparso in fondo all'elenco.

Per il resto, proprio oggi abbiamo visto come la progressione del Battle Pass sarà a base di sfide e anche la risposta di 343 Industries ai fan delusi perché la Campagna non è stata mostrata.