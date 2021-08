Halo Infinite: la progressione del Battle Pass sarà a base di sfide, niente XP al lancio

Halo Infinite arriverà il prossimo 8 dicembre su PC e Xbox, con la modalità Campagna single player e la modalità multigiocatore free to play. Quest'ultima proporrà un Battle Pass, il cui avanzamento non sarà basato sugli XP ma sulle sfide, perlomeno al lancio. Ecco quanto è stato rivelato.

Il community manager di 343 Industries - John Junyszek - ha affermato: "Giocare e vincere match in Halo Infinite sarà considerato una sfida, questo aiuterà i giocatori a progredire nel Battle Pass. Pur vero che questo significa niente XP per partita al lancio, sarai comunque in grado di progredire attraverso le sfide e quindi attraverso il Battle Pass."

Alcuni giocatori si sono "preoccupati" per la cosa, soprattutto pensando alla possibilità di rimanere a corto di sfide giornaliere e non poter quindi progredire quando si vorrebbe. Junszek ha affermato che nel recente test tecnico c'è stato un problema che ha permesso ad alcuni giocatori di completare tutte le sfide disponibili ma, "anche se non infinite, è estremamente difficile rimanere a corto di sfide giornaliere. Non dirò impossibile, perché ci sono dei giocatori molto persistenti la fuori, ma ne rimarrei alquanto colpito".

Comunque, si parla della mancanza di XP "al lancio", quindi è possibile che il sistema di avanzamento nel Battle Pass di Halo Infinite cambi nel corso del tempo, magari anche sulla base del feedback dei giocatori.

Infine, ricordiamo che la Campagna di Halo Infinite non è stata mostrata, 343I risponde ai fan delusi.